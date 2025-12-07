कुरुक्षेत्र: पिता के साथ फर्नीचर लेने जा रहा था बेटा... स्कूल बस ने एक झटके में छीन ली जिंदगी
कुरुक्षेत्र में शाहाबाद-बराड़ा मार्ग पर स्कूल बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गौरव की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरव अपने पिता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद-बराड़ा रोड पर शनिवार को स्कूल बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान गांव पाडलू निवासी 28 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि गौरव अपने पिता प्रेमचंद के साथ मोटरसाइकिल पर शाहाबाद स्थित अपनी फर्नीचर की दुकान पर जा रहा था।
तभी एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर गए। गौरव का सिर सड़क से टकराया और वह मौके पर ही बेहोश हो गया, जबकि उसके पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
आसपास मौजूद लोगों ने उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान गौरव ने रात के समय दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस ने बस नंबर के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आज पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को।सौंप दिया गया।
