कुरुक्षेत्र: पिता के साथ फर्नीचर लेने जा रहा था बेटा... स्कूल बस ने एक झटके में छीन ली जिंदगी  

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद-बराड़ा रोड पर शनिवार को स्कूल बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान गांव पाडलू निवासी 28 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि गौरव अपने पिता प्रेमचंद के साथ मोटरसाइकिल पर शाहाबाद स्थित अपनी फर्नीचर की दुकान पर जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर गए। गौरव का सिर सड़क से टकराया और वह मौके पर ही बेहोश हो गया, जबकि उसके पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए।