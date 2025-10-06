ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, जांच में जुटी पुलिस

कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर धंतौड़ी पुल के पास ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बाइक सवार बलदेव सिंह की मौत हो गई। वह एक ढाबे पर चौकीदार थे और ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने उन्हें टक्कर मारी और चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

संवाद सहयोगी, शाहाबाद (कुरुक्षेत्र)। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर धंतौड़ी पुल के पास शनिवार देर रात ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से बाइक सवार व्य​क्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान झांसा के गांव सराय सुखी निवासी 52 वर्षीय बलदेव सिंह के रूप में हुई है।

बलदेव सिंह गांव धंतौड़ी के पास एक ढाबे पर चौकीदार का काम करता था। वह ड्यूटी खत्म कर अपनी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्राली समेत फरार हो गया। मृतक के भतीजे नरेंद्र सिंह ने बताया कि बलदेव को धंतौड़ी पुल के नीचे पाया गया।