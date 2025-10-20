कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्राली ने दो महिलाओं को कुचला, एक की मौत; दूसरी की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। झांसा रोड पर शनिवार को एक ट्रैक्टर-ट्राली ने दो महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक का उपचार चल रहा है। मृतका की पहचान गांव धुराला निवासी 40 वर्षीय आशा नागपाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ दोनों महिलाएं सत्संग से वापस आ रही थीं।

मृतका के पति अजय नागपाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी पत्नी आशा नागपाल हर दिन की तरह सुबह राधास्वामी सत्संग भवन में सेवा करने गई थी। वह सेवा करके अपनी पड़ोसन माया के साथ पैदल घर वापस लौट रही थी। पेट्रोल पंप के पास एक चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर-ट्राली बैक करते हुए उन दोनों को कुचल दिया।

अजय ने बताया कि वह भी उनके पीछे ही आ रहा था, उसके शोर मचाने पर चालक ने ट्रैक्टर रोका और वह मौके से भाग गया। उसने घायल अवस्था में दोनों महिलाओं को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी पत्नी आशा ने दम तोड़ दिया।

फिलहाल माया का इलाज चल रहा है और उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आरोपित चालक की तलाश की जा रही है।