कुरुक्षेत्र में नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप, चौथे दिन 19 नए केस मिले

संवाद सहयोगी, शाहाबाद (कुरुक्षेत्र)। शाहाबाद अनाज मंडी में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीरवार को चौथे दिन 19 नए मरीज सामने आए हैं। इस बीच, दो मरीजों की गंभीर स्थिति के कारण उन्हें उच्च संस्थान में रेफर किया गया है। वर्तमान में, दो मरीज एलएनजेपी अस्पताल में और सात मरीज शाहाबाद उप नागरिक अस्पताल में भर्ती हैं। मंडी में चार दिन में अब तक 58 डायरिया के मामले सामने आ चुके हैं।

जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार ने अपनी टीम के साथ वीरवार को मंडी का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मार्केट कमेटी ने तीन दिन से मंडी में ट्यूबवेल से पेयजल सप्लाई रोक दी है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। हालांकि, टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन मजदूरों को सीमित मात्रा में ही जल मिल पा रहा है।

आठ मरीज मिलने से हुआ सिलसिला शुरू डायरिया के मामलों की शुरुआत सोमवार को हुई, जब स्वास्थ्य विभाग को मंडी में डायरिया के मरीजों की सूचना मिली। उस दिन आठ मरीज मिले थे। इसके बाद मंगलवार को 14, बुधवार को 17 और अब वीरवार को 19 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा, मंडी के निकटवर्ती कॉलोनी में रहने वाले एक छह वर्षीय बच्चे की संदिग्ध उल्टी-दस्त के कारण मृत्यु हो गई है, लेकिन इस मामले की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

पानी के नौ सैंपल लिए गए : डॉ. प्रदीप कुमार जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि अनाज मंडी में 9 बैक्ट्रोलॉजी जांच के लिए पानी के सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा, 13 सैंपल हैपेटाइटिस ए और ई की जांच के लिए लिए गए थे, जो सभी नेगेटिव पाए गए हैं। किसान भवन में ओपीडी की व्यवस्था की गई है, जहां एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ताकि मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके।