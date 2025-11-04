कुरुक्षेत्र और गोहाना में दो अलग-अलग हादसों में छह लोगों की मौत, ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से उजड़ गया परिवार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। प्रदेश में दो सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई, जबिक तीन लोग घायल हो गए। दोनों ही हादसों में लापरवाही उजागर हुई है। पहला हादसा कुरुक्षेत्र में हुआ। यहां जेल के नजदीक स्थित एक निजी रिजोर्ट से कैटरिंग का काम करके पटियाला दाना मंडी लौट रहे जम्मू के वेटरों से भरी क्रूजर लौहार माजरा के नजदीक खड़े ट्रक से टकरा गई।

हादसा इतना भयंकर था कंडक्टर साइड से क्रूजर पूरी तरह से ट्रक के नीचे फंस गई। हादसे में तीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरा हादसा गोहाना के सोनीपत में हुआ। यहां सोनीपत-गोहाना हाईवे स्थित गांव खेड़ी दमकन के निकट इको वैन ट्राली से जा टकराई।

वैन में सवार गांव बीधल दंपती और उनकी की दो साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे में इसी गांव की मां-बेटी समेत तीन व्यक्ति घायल हो गए। कुरुक्षेत्र में हुए हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कालेज रेफर किया।

हादसा सुबह साढ़े चार बजे का है। हादसे के बाद क्रूजर का चालक मौके से फरार हो गया। घायल जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के गांव सयानी निवासी 41 वर्षीय अंकुश ने बताया कि वह रविवार सुबह पटियाला से कैटरिंग के लिए 12 लोगों के साथ कुरुक्षेत्र आया था। अलसुबह चार बजे वापस पटियाला के दाना मंडी स्थित कमरे पर लौट रहे थे। लाहौर माजरा के नजदीक हादसा हो गया।

गोहाना में भी हुआ हादसा यहां हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुआ, जिसने अचानक इको वैन की तरफ साइड दबा दी और वैन ट्रैक्टर के पीछे जोड़ी गई ट्राली से टकरा गई।सदर थाना गोहाना में केस दर्ज किया गया। गांव बीधल की सृष्टि उर्फ हैप्पी ने पुलिस को बताया कि वह मां सरिता के साथ भिवानी सत्संग में गई थी।

रविवार रात को दोनों गोहाना पहुंची और गांव जाने के लिए वाहन का इंतजार करने लगी। इसी दौरान उनके गांव का अशोक अपनी इको वैन लेकर आया। अशोक के साथ वैन में उसकी पत्नी आशु व दो साल की बेटी चेष्टा भी बैठी थी।