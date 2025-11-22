Language
    कुरुक्षेत्र: सड़क हादसे में युवक की मौत, साइकिल को डंपर ने मारी टक्कर

    By Dushyant Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:50 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के शाहाबाद रोड पर एक दर्दनाक हादसे में करनाल के मनोज कुमार की मौत हो गई। उसकी मोटरसाइकिल एक डंपर से टकरा गई थी। घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे पीजीआइ रोहतक रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कुरुक्षेत्र: सड़क हादसे में युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, बाबैन (कुरुक्षेत्र)। शाहाबाद रोड पर गांव ईशरहेड़ी के पास शुक्रवार देर रात एक मोटरसाइकिल सवार युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान जिला करनाल के गांव रसूलपुर निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई।

    दरअसल बाबैन-शाहबाद रोड पर गांव ईशरहेड़ी के पास युवक की मोटरसाइकिल डंपर की चपेट में आ गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को बाबैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां से उसे उपचार के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कालेज में रेफर किया गया था।

    बताया जा रहा है कि इसके बाद उसे कल्पना चावला मेडिकल कालेज से पीजीआइ रोहतक रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बाबैन थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।