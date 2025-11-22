कुरुक्षेत्र: सड़क हादसे में युवक की मौत, साइकिल को डंपर ने मारी टक्कर

संवाद सूत्र, बाबैन (कुरुक्षेत्र)। शाहाबाद रोड पर गांव ईशरहेड़ी के पास शुक्रवार देर रात एक मोटरसाइकिल सवार युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान जिला करनाल के गांव रसूलपुर निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई।

दरअसल बाबैन-शाहबाद रोड पर गांव ईशरहेड़ी के पास युवक की मोटरसाइकिल डंपर की चपेट में आ गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को बाबैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां से उसे उपचार के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कालेज में रेफर किया गया था।