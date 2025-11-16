कुरुक्षेत्र के लाडवा में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने ली बाइक सवार की जान
कुरुक्षेत्र के लाडवा में इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार राजेश कुमार की मौत हो गई। मृतक की पहचान बकाली गांव के 45 वर्षीय राजेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, लाडवा (कुरुक्षेत्र)। इंदिरा गांधी नेशनल कालेज के निकट रविवार सुबह एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार राजेश कुमार की मृत्यु हो गई।
मृतक की पहचान 45 वर्षीय राजेश कुमार, निवासी गांव बकाली के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपित वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कुरुक्षेत्र के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।
राजेश कुमार रविवार सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर अपने गांव से लाडवा की ओर जा रहे थे, तभी इंदिरा गांधी नेशनल कालेज के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण वह सड़क पर गिर गए और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई।
थाना लाडवा के जांच अधिकारी एएसआइ महेंद्र ने बताया कि मृतक के बेटे विकास की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपित चालक की तलाश कर रही है।
