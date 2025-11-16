कुरुक्षेत्र के लाडवा में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने ली बाइक सवार की जान

संवाद सहयोगी, लाडवा (कुरुक्षेत्र)। इंदिरा गांधी नेशनल कालेज के निकट रविवार सुबह एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार राजेश कुमार की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राजेश कुमार, निवासी गांव बकाली के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपित वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कुरुक्षेत्र के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजेश कुमार रविवार सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर अपने गांव से लाडवा की ओर जा रहे थे, तभी इंदिरा गांधी नेशनल कालेज के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण वह सड़क पर गिर गए और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई।