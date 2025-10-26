कुंडली मिलान के बावजूद बढ़ रहे तलाक केस से ज्योतिष विद्या पर उठे सवाल चिंतनीय

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। ब्रह्मसरोवर तीर्थ स्थित योग भवन में शनिवार को शुरू हुए दो दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए ज्योतिषाचार्यों ने समाज में बढ़ रहे तलाक के केसों पर चिंता जताई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्योतिषाचार्य डा. एचएस रावत ने कहा कि कुंडली के मिलान के बावजूद पति-पत्नी में जो तलाक हो रहे हैं, उसके लिए ज्योतिष विज्ञान पर सवाल उठने लगे हैं,जो चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि कुंडली मिलान करते हुए सही सूत्रों को ध्यान में रखा जाना बेहद जरूरी है।

कुंडली मिलान करते हुए केवल गुण मिलान ही नहीं, बल्कि सप्तमेश का भी ध्यान रखना होता है। सप्तमेश का छठे, आठवें और 12वें भाव में जाने पर पार्टनर को मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर तलाक की नौबत आने जैसे संकट खड़े होते हैं और इतनी गहराई से तीन माह का कोर्स कर तथाकथित ज्योतिष बनने वाले कभी नहीं बता सकते। ज्योतिषाचार्य चेतना ने कहा कि गणना करते हुए पुरुषों की कुंडली में शुक्र और महिलाओं की कुंडली में गुरु की स्थिति का भी ख्याल रखने की आवश्यकता होती है।