हरियाण: NIT छात्र के शव का हुआ पोस्टमार्टम, ब्रेन हैमरेज से हुई थी मौत 

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र की रविवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सेामवार को उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के बिचौली हाप्सी निवासी 20 वर्षीय कुंदन के रूप में हुई है।

रविवार देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के पिता जीवन कुमार के आने पर सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें को सौंप दिया।

बताया जा रहा है कि रविवार को मैस में खाना खाते समय कुंदन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे एलएनजेपी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता जीवन कुमार ने बताया कि उन्हें रविवार शाम सूचना मिली थी कि एनआइटी कुरुक्षेत्र में बी-टेक के दूसरे वर्ष में पढ़ने वाले उनके बेटे कुंदन की तबीयत अचानक बिगड़ गई।

उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद वह कुरुक्षेत्र पहुंचे। थर्ड गेट पुलिस चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मृतक के पिता के बयान पर इत्तेफाकिया मामला दर्ज करके सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया।