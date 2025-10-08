Language
    कुरुक्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई, मुनाफा कमाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने का आरोपी गिरफ्तार

    By Vinish God Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र पुलिस ने मुनाफा कमाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने के आरोप में जयवीर सिंह उर्फ टीटू को गिरफ्तार किया है। खेड़ी जाटान के चरनजीत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपित ने उनसे कंपनी में निवेश कराकर चार लाख रुपये ठग लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

    मुनाफा कमाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपित को पुलिस ने किया जांच में शामिल।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पुलिस ने मुनाफा कमाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपित को जांच में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया है। थाना सदर थानेसर टीम ने मुनाफा के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपित में पिहोवा स्थित जयवीर सिंह उर्फ टीटू को शामिल करके गिरफ्तार किया है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि खेड़ी जाटान निवासी चरनजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आठ सितंबर 2022 को उसके पास कुछ जानने वाले व्यक्ति आए और उससे उनकी कंपनी में पैसे लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में बताया । उन्होंने उसको बताया कि वह सब भी इसमें अपने पैसे लगाते हैं और काफी मुनाफा कमा रहे हैं।

    उसने आरोपित की बातों में आकर अलग-अलग तारीखों में करीब चार लाख रुपये को आरोपित को दिए। कुछ समय बाद जब उसने आरोपित को फोन किया तो वह बोला की कंपनी भाग गई है और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है।

    वह उसके पैसे जल्दी ही वापस कर देगा लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी आरोपित से जब उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपित ने पैसा देने से इंकार कर दिया। जिसकी शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की गई।

    छह अक्टूबर 2025 को थाना सदर थानेसर प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार के मार्ग-निर्देश में उप निरीक्षक सुभाष चंद की टीम ने मुनाफा कमाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपित पिहोवा स्थित जयवीर सिंह उर्फ टीटू को शामिल तफ्तीश करके गिरफ्तार कर लिया है।