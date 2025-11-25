कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर ज्योतिसर तीर्थ पहुंचे PM मोदी, पंडाल में बैठकर सुना शबद-कीर्तन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी में पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ गुरु तेग बहादुर के जीवन से जुड़े प्रसंगों को देखा। इसके बाद, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका, दान किया और शबद-कीर्तन में भाग लिया।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। ज्योतिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी स्थल पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहुंचे। यहां उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ पर पहुंचकर सबसे पहले पंचजन्य स्मारक का लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर किया। इसके बाद उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का अवलोकन किया। यहां क्योस्क में कुरुवंशावली देखी।
अनुभव केंद्र में 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ, चार यक्ष की बनी हुई प्रदर्शनी भी देखी। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के 350वे बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
यहां उन्हें गुरु तेग बहादुर के जीवन से जुड़े किस्सों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने सुना। इसके बाद वह समागम स्थल में शबद-कीर्तन स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन पर बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका।
इसके बाद गोलक में अपनी जेब से कुछ रुपये निकालकर डाले। समागम स्थल में बैठी संगत को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद पंडाल में बैठकर शबद-कीर्तन सुना। स्टेज से बच्चे जब शबद-कीर्तन कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हाथों से ताल देते हुए दिखाई दिए।
