गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र आएंगे पीएम मोदी, कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस राज्य भर में मनाया जाएगा। इसके तहत एक से 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत अंबाला में रक्तदान से होगी। समापन कुरुक्षेत्र में बड़े समारोह से होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल होंगे।

इस दौरान मोदी कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 350 लड़कियां परंपरागत शैली में कीर्तन करेंगी। सैंड आर्ट म्यूजिकल शो तथा लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम भी होंगे। यह कार्यक्रम भाजपा के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को दिखाने और जनता का समर्थन जानने का एक बड़ा मौका होगा।

कुरुक्षेत्र को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है क्योंकि धर्मनगरी को हरियाणा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का अहम केंद्र माना जाता है।शहीदी दिवस कार्यक्रमों की कड़ी में पहले दिन एक नवंबर को अंबाला में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। तीन नवंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता करवाई जाएगी। यह हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा संस्कृत भाषा में होगी।

पांच नवंबर को हरियाणा में 1984 के सिख दंगों में मारे गए 121 लोगों के स्वजन को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम का स्थल अभी तय नहीं हुआ है।आठ नवंबर को रोड़ी (सिरसा) से अरदास के बाद यात्रा को मुख्यमंत्री झंडी दिखाएंगे।

इसी दिन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में गुरु तेग बहादुर, भाई सती दास, भाई मति दास, भाई दयाला तथा भाई जैता के जीवन दर्शन पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इस दौरान हिंदी तथा पंजाबी भाषा में काफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। नौ नवंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल में हिंद दी चादर नाम से मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री पिंजौर क्षेत्र के मारवाला से 11 नवंबर को यात्रा को झंडी दिखाएंगे। फरीदाबाद से 14 नवंबर को यात्रा शुरू होगी। इसके बाद सोनीपत के गांव बढ़खालसा में दादा कुशल सिंह दहिया के जीवन पर कार्यक्रम होगा।