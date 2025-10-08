हरियाणा को दहलाने की साजिश नाकाम! कुरुक्षेत्र में हैंड ग्रेनेड के साथ दो युवक गिरफ्तार; विदेशी गैंग से जुड़े तार

कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पुलिस ने मंगलवार को मुर्तजापुर के पास दो युवकों को एक हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया। सीआईए टीम ने पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल पर जा रहे इन युवकों को पकड़ा। इनकी पहचान संदीप और गुरविंदर के रूप में हुई है जो विदेशी गैंग से जुड़े हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे।

जागरण संवाददाता, पिहोवा (कुरुक्षेत्र)। मंगलवार को मुर्तजापुर स्थित नेशनल हाईवे 152डी के निकट पुलिस ने दो युवकों को एक हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया। सीआईए की टीम ने इन युवकों को तब पकड़ा जब वे पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल पर हैंड ग्रेनेड लेकर जा रहे थे।

गिरफ्तार युवकों की पहचान 18 वर्षीय संदीप, निवासी अददू माजरा और 22 वर्षीय गुरविंदर, निवासी ससा पटियाला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, ये युवक विदेशी गैंग के साथ जुड़े हुए हैं और उनके इशारे पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे।

पुलिस को कुछ दिन पहले एक धमकी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि कुरुक्षेत्र जिले के किसी भी थाने को बम से निशाना बनाया जाएगा। इस धमकी के बाद से पुलिस अलर्ट मोड में थी और अपने खुफिया तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया था।

पुलिस ने सूचना तंत्र को सक्रिय कर दिया था। समाचार लिखे जाने तक, डीएसपी पिहोवा निर्मल सिंह, सदर थानाध्यक्ष जगदीश और सीआईए की टीम मौके पर मौजूद थी। सीआईए स्टाफ के पुलिसकर्मियों ने युवकों से किसी भी प्रकार की जानकारी या बातचीत करने से मना कर दिया।