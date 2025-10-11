Language
    कुरुक्षेत्र में कई मामलों में वॉन्टेड इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस पर चलाई थी गोली 

    By Vinod Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    मुठभेड़ में घायल इनामी बदमाश को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश कई मामलों में वांछित था। पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसका इलाज चल रहा था। अदालत में पेश करने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

    कुरुक्षेत्र में इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। सीआइए वन के साथ हुई मुठभेड़ में घायल 50 रुपये के इनामी बदमाश को अस्पताल से छुट्टी से मिलने के बाद शुक्रवार को लाडवा थाना पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। गांव जैनपुर जट्टान निवासी अमन कुमार ने पुलिस पर गोली चलाई थी जिसके जवाब में पुलिस की ओर से चलाई गोली बदमाश की टांग में लगी थी।

    पुलिस ने बताया कि 14 सितंबर की रात्रि को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश युवक ठेके पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा जिलाभर में नाकाबंदी करके जांच की गई। आरोपितों की तलाश में अपराध शाखा-एक की टीम भी मौका पर पहुंची थी। इसके बाद 19 सितंबर शाम को अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम आरोपितों की तलाश मे लाडवा क्षेत्र में मौजूद थी।

    पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव सोंटी के पास से एक युवक को मुठभेड़ के बाद काबू किया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम की जवाबी फायर किया जो गोली बदमाश की टांग में लगी। इससे बदमाश घायल हो गया था। घायल बदमाश को पुलिस ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया था। पुलिस ने बदमाश गांव जैनपुर जट्टान निवासी अमन कुमार से एक देसी पिस्टल बरामद की थी। थाना लाडवा प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुमार की टीम ने अस्पताल से छुट्टी मिलने पर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है।