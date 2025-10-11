कुरुक्षेत्र में कई मामलों में वॉन्टेड इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस पर चलाई थी गोली 

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। सीआइए वन के साथ हुई मुठभेड़ में घायल 50 रुपये के इनामी बदमाश को अस्पताल से छुट्टी से मिलने के बाद शुक्रवार को लाडवा थाना पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। गांव जैनपुर जट्टान निवासी अमन कुमार ने पुलिस पर गोली चलाई थी जिसके जवाब में पुलिस की ओर से चलाई गोली बदमाश की टांग में लगी थी।

पुलिस ने बताया कि 14 सितंबर की रात्रि को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश युवक ठेके पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा जिलाभर में नाकाबंदी करके जांच की गई। आरोपितों की तलाश में अपराध शाखा-एक की टीम भी मौका पर पहुंची थी। इसके बाद 19 सितंबर शाम को अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम आरोपितों की तलाश मे लाडवा क्षेत्र में मौजूद थी।