    कालड़ा गन हाउस के मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर बिहार लौटी NIA की टीम, दो दिन तक चली रेड

    By Dushyant Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:09 AM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कुरुक्षेत्र में कालड़ा गन हाउस पर छापेमारी की और मालिक विजय कालड़ा व उसके बेटे कुश कालड़ा को गिरफ्तार किया। अनियमितता ...और पढ़ें

    कालड़ा गन हाउस के मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर बिहार लौटी NIA की टीम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने लगातार दो दिन तक शाहाबाद के लाडवा रोड पर स्थित कालड़ा गन हाउस पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कुरुक्षेत्र सीआइए-दो की टीम भी मौजूद रही।

    भारी अनियमितताएं मिलने पर गन हाउस के मालिक विजय कालड़ा और उसके बेटे कुश कालड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा बेटा लक्ष्य कालड़ा छापेमारी से पहले फरार हो गया। शुक्रवार देर रात एनआइए ने गन हाउस को सील कर दिया और दोनों आरोपितों को अपने साथ लेकर बिहार लौट गई।

    एनआइए की टीम वीरवार तड़के करीब पांच बजे गन हाउस और मालिक विजय कालड़ा के ग्रीन पार्क कालोनी स्थित घर पर छापा मारने पहुंची थी। जांच में घर व दुकान से कई अनियमितताएं मिलीं। इसके आधार पर दोनों बाप-बेटे को पकड़ा गया।

    शुक्रवार को दूसरे दिन टीम फिर मौके पर पहुंची और कंप्यूटर व लैपटाप से मिले सुरागों के आधार पर विस्तृत जांच की। देर रात छानबीन पूरी होने के बाद दुकान को सील कर दिया गया।

    टीम ने बेहद गोपनीय तरीके से जांच की और कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया, लेकिन एनआइए की ओर से एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, मामला उत्तर प्रदेश व बिहार में अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा है।

    अक्टूबर में मिले हैंड ग्रेनेड से भी जुड़ा हो सकता मामला

    सीआइए-दो ने इसी वर्ष सात अक्टूबर को पिहोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी से पंजाब नंबर की बाइक लिए दो युवकों को हैंड ग्रेनेड सहित पकड़ा था। पंजाब के जिला पटियाला निवासी आरोपित गुरविंदर और संदीप से पांच राउंड बरामद हुए थे।

    उनकी निशानदेही पर कैथल के सिहीं गांव निवासी सुरेश कुमार और पटियाला निवासी विशु को पकड़ा था। इस मामले में एनआइए, आइबी, पंजाब पुलिस सहित कई एजेंसियां सक्रिय थीं। जांच के दौरान विदेश में बैठे दो गैंग्स्टरों के नाम भी सामने आए थे।

    माना जा रहा है कि शाहाबाद में हुई एनआइए की यह कार्रवाई कहीं न कहीं उस मामले से भी जुड़ी हो सकती है।