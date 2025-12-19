दूसरे दिन भी कुरुक्षेत्र में डटी रही NIA टीम, अवैध हथियार तस्करी की जांच जारी
एनआईए की टीम शुक्रवार को भी कुरुक्षेत्र में डटी रही और उपायुक्त कार्यालय से असलाह का रिकार्ड लेकर जांच में जुटी रही। टीम कालड़ा गन हाउस के संचालक विजय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। एनआईए की टीम शुक्रवार को भी कुरुक्षेत्र में डटी रही और उपायुक्त कार्यालय से असलाह का रिकॉर्ड लेकर जांच में जुटी रही।
चार दिसंबर को शाहाबाद के कालड़ा गन हाउस के संचालक विजय कालड़ा और उसके बेटे कुश कालड़ा की गिरफ्तारी के बाद टीम वापस चली गई थी, लेकिन अब टीम मंगलवार से आई हुई है और अवैध असला तस्करी की जांच में जुटी है।
बताया जा रहा है कि टीम की ओर से कालड़ा गन हाउस के सभी असलाह की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके तहत या तो टीम प्रत्येक असलाह धारक को अपने पास बुलाएगी या उनके घर-घर जाकर वेरिफिकेशन की जाएगी।
टीम ने विजय कालड़ा और कुश कालड़ा समेत अन्य लोगों से पूछताछ के बाद ड्राइवर की निशानदेही पर फिर से शाहाबाद की ओर रुख किया। चार दिन से टीम की जांच जारी है, लेकिन टीम न तो किसी से मिल रही है और न ही किसी को जानकारी दे रही है, बल्कि मीडिया से दूरी बनाए हुए है।
