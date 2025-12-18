Language
    NIA का कुरुक्षेत्र में छापा, हथियार तस्करी मामले में दो दिनों तक चली रेड; कई होटलों का रिकॉर्ड जब्त

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:13 PM (IST)

    एनआईए की टीम ने कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में दो दिन की छानबीन।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हथियार तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शाहाबाद में दो दिन तक लगातार कार्रवाई की। गन हाउस संचालक विजय कालड़ा और उसके बेटे कुश को रिमांड पर लेकर जाने के बाद कुछ नए सुराग मिलने पर टीम ने मंगलवार और बुधवार को शाहाबाद में एक बार फिर छानबीन की।

    एनआईए ने तस्करी नेटवर्क से जुड़े संभावित स्थानों और तरीकों की छानबीन की। सूत्रों के अनुसार, दूर-दराज के राज्यों से हथियार लाने वाले तस्कर शाहाबाद के जीटी रोड स्थित रतनगढ़ के पास होटलों में रुकते थे और यहीं डील होती थी।

    एनआईए ने कई होटलों का रिकार्ड जब्त किया है और तस्करों द्वारा दिए गए पहचान पत्रों की भी जांच कर रही है। टीम होटलों के सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने में लगी हुई है, ताकि तस्करों की पहचान की जा सके। इसके अलावा होटल कर्मचारियों और प्रबंधकों से भी पूछताछ की गई है।