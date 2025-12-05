हरियाणा: कालड़ा गन हाउस पर 37 घंटे से NIA की कार्रवाई जारी, लैपटॉप-कंप्यूटर खंगाल रही टीम; मालिक-बेटा गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद में कालड़ा गन हाउस पर छापेमारी के मामले में एनआइए और सीआइए-टू कुरुक्षेत्र की संयुक्त कार्रवाई दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। कार्रवाई को 37 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान टीम को लाडवा रोड स्थित कालड़ा गन हाउस और उसके मालिक विजय कालड़ा के ग्रीन पार्क कालोनी स्थित मकान से भारी मात्रा में अनियमितताएं मिली हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखने का कारण कंप्यूटर और लैपटाप में कुछ क्लू मिलना बताया जा रहा है। फिलहाल टीम इनकी जांच में जुटी है। शाहाबाद में वीरवार को कालड़ा गन हाउस व उसके मालिक के घर पर एनआइए की रेड के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि उनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश व बिहार में अवैध असलहा सप्लाई से है।

पटना से एनआइए की दो टीमें वीरवार सुबह पांच बजे शाहाबाद में जांच करने पहुंची थीं और शुक्रवार को भी जांच जारी रही। छानबीन के दौरान बड़ी मात्रा में अनियमिताएं मिलने पर एनआइए द्वारा शाहाबाद में कालड़ा गन हाउस के संचालक विजय कालड़ा और उनके बेटे कुश कालड़ा को गिरफ्तार कर लिया।

दुकानदार का दूसरा बेटा लक्ष्य कालड़ा फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वीरवार देर रात पकड़े गए आरोपित पिता-पुत्र को कुरुक्षेत्र में रखा गया है। एनआइए ने कालड़ा गन हाउस को शुक्रवार रात करीब 8: 30 पर सील किया गया है।