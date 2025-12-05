Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में गन हाउस और मालिक के घर पर NIA का छापा, अमृतपाल सिंह से जुड़ा कनेक्शन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में एक गन हाउस और उसके मालिक के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में एनआईए ने कई हथियार बरामद किए ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शाहाबाद में एनआईए ने की रेड (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में वीरवार सुबह एनआईए की टीम रेड करने पहुंची। जानकारी के अनुसार एनआईए की दो टीमें सुबह करीब पांच बजे ही शाहाबाद में गन हाउस पर रेड करने के लिए पहुंच गई थीं। एक टीम ने देवी मंदिर के ऊपर स्थित कालड़ा गन हाउस और दूसरी टीम ने उस गन हाउस के मालिक के घर पर छापेमारी शुरू की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि एनआईए की टीम और स्थानीय पुलिस मामले के बारे में कुछ भी बताने से इन्कार कर रही हैं। रेड में कुरुक्षेत्र सीआइए टू की टीम भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार रेड के दौरान भारी मात्रा में अवैध कारतूस और कुछ असलहा भी बरामद किया गया है।

    बताया जा रहा है कि एनआईए की ये टीमें पटना से शाहाबाद पहुंची और सुबह पांच बजे से ही जांच में जुट गई। ये टीमें किस मामले की जांच के लिए शाहाबाद पहुंची थी, इस बारे में फिलहाल किसी को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जिस प्रकार अलसुबह से देर रात तक एनआईए की कार्रवाई जारी रही, मामला बड़ा होने की संभावना है। एनआईए की दोनों टीमों ने दुकान मालिक व उनके परिवार से पूछताछ की और अपनी तफतीश देर रात तक जारी रखी।

    डॉक्टर मॉड्यूल से भी जोड़े जा रहा तार

    इस रेड के तार डॉक्टर माड्यूल से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम विस्फोट की जांच में जुटी एनआईए की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते चर्चा है कि आतंकवादियों द्वारा हथियारों की खरीद-फरोख्त के मामले से तार जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच के लिए एनआईए ने गन हाउस पर रेड की है। इसी तरह पिछले सप्ताह करनाल में मिले हैंड ग्रेनेड के मामले के तार से भी इस रेड के तार जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इन बातों को अभी कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा है।

    अमृतपाल सिंह से भी जुड़ा था शाहाबाद का नाम

    शाहाबाद में रेड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कस्बे में यह चर्चा का विषय बनी हुई है। शाहाबाद का नाम पिछले कुछ माह में कई बड़े-बड़े मामलों से जुड़ा है, जिस कारण रेड को इन मामलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वर्ष 2023 में वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के फरार होने पर भी शाहाबाद का नाम सामने आया था।

    उसे पनाह देने के आरोप में पुलिस द्वारा शाहाबाद निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। महिला पर अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी पपलप्रीत सिंह को अपने घर में पनाह देने का आरोप लगा था। इसके अलावा शाहाबाद मारकंडा नदी में वर्ष 2015 में रेत में दबे 9 मोर्टार बम मिले थे। नेशनल हाईवे पर वर्ष 2022 में एसटीएफ ने एक ढाबे के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की थी।

     