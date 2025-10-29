कुरुक्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया हत्या का आरोपी, टांग में लगी गोली

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हत्या के प्रयास के मामले में एक साल से फरार चल रहे आरोपित सुखविंदर उर्फ सुखी और पुलिस के बीच सोमवार रात को मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ प्रतापगढ़ के निकट हुई, जहां सुखविंदर ने पीछा कर रही अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सुखविंदर को टांग में गोली लगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायल सुखविंदर को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा और तीन रौंद बरामद किए हैं। अपराध अन्वेषण शाखा-1 के निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कलाल माजरा निवासी 30 वर्षीय सुखविंदर पर रंगदारी, फिरौती और हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं।