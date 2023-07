सांसद नायब सिंह सैनी को महिलाओं ने बनाया बंधक, कुरुक्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे थे नेता

MP Naib Singh कुरुक्षेत्र में बाढ़ के कारण चारों ओर पानी भरा हुआ है। सांसद नायब सिंह सैनी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए गए हुए थे। लेकिन सांसद को महिलाओं ने बंधक बना लिया है। वह जलभराव इलाके का मुआयना करने गये थे। प्रशासन के उचित प्रबंधन न होने के कारण गुस्साए लोगों ने यह कदम उठाया।

सांसद नायब सिंह सैनी को महिलाओं ने बनाया बंधक

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बारिश ने अभी भी तबाही मचाई हुई है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ के कारण चारों ओर पानी भरा हुआ है। कुरुक्षेत्र पिहोवा मुख्य मार्ग बाढ़ के पानी से भरा है। ऐसे में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए गए हुए थे। लोगों ने की नारेबाजी सांसद को महिलाओं ने बंधक बना लिया है। वह जलभराव इलाके का मुआयना करने गये थे। प्रशासन के उचित प्रबंधन न होने के कारण गुस्साए लोगों ने यह कदम उठाया। सांसद नायब सिंह सैनी के खिलाफ दीदार नगर में लोगों ने नारेबाजी भी की।

Edited By: Preeti Gupta