कुरुक्षेत्र में दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। इंद्री रोड पर दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान करनाल के इंद्री के वार्ड नंबर चार निवासी 53 वर्षीय बलबीर के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमल ने पुलिस को बताया कि वह अपने पिता बलबीर के साथ मंगलवार को कुरुक्षेत्र में अपने रिश्तेदार से मिलने आए थे। दोपहर को वे दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर वापस इंद्री जा रहे थे। गुरईया फार्म के पास उनके आगे चल रही मोटरसाइकिल के चालक ने बिना इंडिकेटर के मोटरसाइकिल मोड़ दी, जिस कारण दोनों मोटरसाइकिल टकराकर सड़क पर गिर गईं।

उसने बताया कि टक्कर होते ही वे सब सड़क पर गिर गए। उसके पिता बलबीर के सिर में गंभीर चोट आई। घायल अवस्था में