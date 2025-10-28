Language
    कुरुक्षेत्र के पिहोवा में गुड़-शक्कर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो कर्मचारी बुरी तरह झुलसे

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:17 AM (IST)

    पिहोवा के सारसा गांव में गुड़-शक्कर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग में दो कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए और फैक्ट्री मालिक को लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ। दमकल की गाड़ियों ने दो घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री का सोलर सिस्टम और मशीनरी जलकर राख हो चुकी थी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    Hero Image

    File Photo

    संवाद सहयोगी, पिहोवा। सारसा गांव में सोमवार दोपहर गुड़ और शक्कर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग शार्ट-सर्किट के कारण भड़की, जिसने हाइथ्रम आयल के टैंक तक पहुंचते ही विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना में दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि फैक्ट्री के मालिक नवनीत मलिक को लगभग 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

    फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री का सोलर सिस्टम, ब्वायलर और मशीनरी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। नवनीत मलिक ने बताया कि उन्होंने यह फैक्ट्री दो साल पहले स्थापित की थी, जिसमें 10 से 12 मजदूर काम करते थे।

    घटना के समय वह बाजार से सामान ला रहे थे, तभी कर्मचारियों का फोन आया। कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई। हाइथ्रम आयल के टैंक में आग पहुंचते ही धमाके जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। झुलसे हुए कर्मचारियों, छत्रपाल और अमन, का इलाज एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में चल रहा है।

     