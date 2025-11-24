कुरुक्षेत्र: सहायक लाइनमैन की करंट लगने से मौत, एक साल पहले बिजली निगम में हुआ था भर्ती

संवाद सहयोगी, पिहोवा (कुरुक्षेत्र)। बिजली निगम के सहायक लाइनमैन (एएलएम) की रविवार को करंट लगने से मौत हो गई। उसकी पहचान जिला हिसार के गांव खांडा खेड़ी निवासी 34 वर्षीय अनूप कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अनूप करीब एक वर्ष पहले ही बिजली निगम में भर्ती हुआ था। वह अपने पीछे पत्नी, सात साल के बेटे हिमांशु और चार साल की बेटी अवनी को छोड़ गया है।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब साढ़े दस बजे तिलक कालोनी के पास से आई शिकायत के बाद अनूप कुमार अपने साथी अमन के साथ ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए मौके पर पहुंचा था। जैसे ही वह खंभे पर चढ़ा, अचानक उसे जोरदार झटका लगा और वह नीचे गिर गया।

नीचे गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं। साथी अमन ने तत्काल अन्य कर्मचारियों को सूचना दी और अनूप को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एचएसईबी वर्कर यूनियन के प्रधान बलबीर रंगा ने बताया कि बिजली की शिकायत मिलने पर ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ।