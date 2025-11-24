कुरुक्षेत्र: सहायक लाइनमैन की करंट लगने से मौत, एक साल पहले बिजली निगम में हुआ था भर्ती
कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बिजली निगम के सहायक लाइनमैन अनूप कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। यह हादसा ट्रांसफार्मर की मरम्मत करते समय हुआ। अनूप कुमार लगभग एक साल पहले ही बिजली निगम में भर्ती हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
संवाद सहयोगी, पिहोवा (कुरुक्षेत्र)। बिजली निगम के सहायक लाइनमैन (एएलएम) की रविवार को करंट लगने से मौत हो गई। उसकी पहचान जिला हिसार के गांव खांडा खेड़ी निवासी 34 वर्षीय अनूप कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अनूप करीब एक वर्ष पहले ही बिजली निगम में भर्ती हुआ था। वह अपने पीछे पत्नी, सात साल के बेटे हिमांशु और चार साल की बेटी अवनी को छोड़ गया है।
जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब साढ़े दस बजे तिलक कालोनी के पास से आई शिकायत के बाद अनूप कुमार अपने साथी अमन के साथ ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए मौके पर पहुंचा था। जैसे ही वह खंभे पर चढ़ा, अचानक उसे जोरदार झटका लगा और वह नीचे गिर गया।
नीचे गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं। साथी अमन ने तत्काल अन्य कर्मचारियों को सूचना दी और अनूप को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एचएसईबी वर्कर यूनियन के प्रधान बलबीर रंगा ने बताया कि बिजली की शिकायत मिलने पर ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ।
करीब एक वर्ष पहले ही अनूप ने निजी मोबाइल कंपनी की नौकरी छोड़कर बिजली निगम ज्वाइन किया था। पिहोवा में उसकी पहली ही पोस्टिंग थी। पिहोवा सिटी थाना पुलिस ने मामले की इत्तेफाकिया रिपोर्ट दर्ज करके सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया। फोरेंसिक एक्सपर्ट डा. नरेश सैनी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में करंट लगने से मौत की पुष्टि हुई है और विसरा का सैंपल भेज दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।