कुरुक्षेत्र में बीपीएल राशन कार्ड काटे जाने पर हंगामा, डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन

संवाद सहयोगी, पिहोवा। गांव मलिकपुर में बीपीएल राशन कार्ड काटे जाने के कारण ग्रामीणों में भारी रोष उत्पन्न हुआ। शनिवार को नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि बीपीएल कार्ड काटने से जरूरतमंद परिवारों, विधवा महिलाओं और बुजुर्गों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि वे मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। राशन कार्ड कटने के बाद उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई परिवार केवल पेंशन और बीपीएल कार्ड से मिलने वाले राशन पर निर्भर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोगों ने फैमिली आइडी में अपनी आय सुधारने के लिए आवेदन किया था, लेकिन रिकॉर्ड में उनकी आय गलत तरीके से अधिक दिखाई गई है, जिससे वे पात्र होने के बावजूद बीपीएल सूची से बाहर हो गए हैं।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि डिपो होल्डर मनमानी कर रहा है और समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराता। ग्रामीणों को राशन की पर्ची कटवाने के लिए बार-बार डिपो के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि डिपो होल्डरों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि जरूरतमंदों को समय पर राशन मिल सके।