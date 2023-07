कुरुक्षेत्र में खेतों में दिखे मगरमच्छ, ग्रामीणों में हड़कंप; वन विभाग ने कहा- पानी उतरने के बाद पकड़े जाएंगे

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उदारसी गांव में बुधवार को दो मगरमच्छ दिखाई दिए। ग्रामीणों ने खेतों के पास बने जोहड़ में दो मगरमच्छ देखे। मगरमच्छ दिखाई देने के बाद से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग का कहना है कि खेतों में पानी उतरने के बाद ही इन्हें पकड़ा जा सकता है। हालांकि मगरमच्छ आने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हआ है।

कुरुक्षेत्र में खेतों में दिखे मगरमच्छ, ग्रामीणों में हड़कंप

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। जिले के गांव उदारसी के जोहड़ के पास मगरमच्छ दिखाई दिए। ग्रामीणों ने मगरमच्छ देखे तो उनमें हड़कंप मच गया। इसकी सूचना वन्य जीव जंतु विभाग व गोताखोर प्रगट सिंह को दी। वन्य जीव जंतु विभाग ने क्षेत्र में तलाश भी की, मगर मगरमच्छों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। विभाग का कहना है कि खेतों में पानी उतरने के बाद ही इन्हें पकड़ा जा सकता है। हालांकि, मगरमच्छ आने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हआ है। जोहड़ में किया जा रहा मछली पालन गांव उदारसी में सुबह ग्रामीणों ने जोहड़ के किनारे मगरमच्छों को देखा था। इस जोहड़ में मछली पालन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जोहड़ के किनारे दो मगरमच्छ दिखाई दिए हैं। इस जोहड़ में मछली पालन कर रहे ठेकेदार ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। इसके साथ ही आसपास के गांव के सरपंचों को सूचित किया है, ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। गांव में पहली बार मगरमच्छ आने से लोगों में दहशत का माहौल है।

