कुरुक्षेत्र में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते थानेसर थाना शहर प्रभारी गिरफ्तार पांच लाख की मांग करने का आरोप
कुरुक्षेत्र में राज्य चौकसी ब्यूरो ने थाना शहर थानेसर के प्रभारी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी पर एक सिविल केस में परिवार को छोड़ने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने पर ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर थाना प्रभारी को रंगेहाथों पकड़ा। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। पहले पांच लाख की रिश्वत मांगी गई थी, बाद में साढ़े तीन लाख में बात तय हुई।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राज्य चौकसी ब्यूरो ने पुलिस थाना शहर थानेसर प्रभारी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने एक सिविल केस में परिवार को छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की थी। राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर सेक्टर सात स्थित कार्यालय ले गई है। आरोपित को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला के निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कुरुक्षेत्र जिला के थाना शहर प्रभारी विनय कुमार सिविल केस में सम्मन होने पर शिकायतकर्ता को धमका रहा था। इससे डर कर शिकायतकर्ता ने उनसे बातचीत की तो थाना प्रभारी ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में मामला साढ़े तीन लाख रुपये में तय हो गया
निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि टीम गठित कर शिकायतकर्ता से बात की गई और टीम कुरुक्षेत्र पहुंची। शिकायतकर्ता ने थाना प्रभारी से बातचीत की इस दौरान उन्होंने 50 हजार रुपये की राशि लेकर अपनी पेंट की जेब में डाल ली। शिकायतकर्ता ने राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम को इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही टीम ने थाना प्रभारी को रंगेहाथ पकड़ लिया।
लाख की मांग करने का आरोप, साढ़े तीन लाख में तय हुई बात
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।