कुरुक्षेत्र में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते थानेसर थाना शहर प्रभारी गिरफ्तार पांच लाख की मांग करने का आरोप

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राज्य चौकसी ब्यूरो ने पुलिस थाना शहर थानेसर प्रभारी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने एक सिविल केस में परिवार को छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की थी। राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर सेक्टर सात स्थित कार्यालय ले गई है। आरोपित को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला के निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कुरुक्षेत्र जिला के थाना शहर प्रभारी विनय कुमार सिविल केस में सम्मन होने पर शिकायतकर्ता को धमका रहा था। इससे डर कर शिकायतकर्ता ने उनसे बातचीत की तो थाना प्रभारी ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में मामला साढ़े तीन लाख रुपये में तय हो गया