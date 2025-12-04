Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुरुक्षेत्र: गाड़ी से मिठाई निकालने में मदद के बहाने दो लाख से भरा शगुन का बैग चुराया, CCTV में कैद हुई वारदात

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    कुरुक्षेत्र में एक शादी के रिसेप्शन में चोरों ने शगुन से भरा बैग चुरा लिया, जिसमें दो लाख रुपये थे। यह घटना उस समय हुई जब परिवार शादी के बाद रिसेप्शन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कुरुक्षेत्र: गाड़ी से मिठाई निकालने में मदद के बहाने दो लाख से भरा शगुन का बैग चुराया (File Photo)


    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शहर के निजी मैरिज पैलेस में सोमवार देर रात शादी की रिसेप्शन पार्टी के दौरान चोरों ने शगुन से भरा बैग चोरी कर लिया। बैग गाड़ी की सीट के नीचे रखा था और उसमें दो लाख रुपये थे। चोर बैग लेकर पैलेस से बाहर जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर सात निवासी हरदीप सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्होंने दो बेटों की शादी के बाद निजी पैलेस में रिसेप्शन पार्टी रखी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शादी समारोह में पहुंचे थे।

    उनके जाने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि परिवार ने शगुन से भरे बैग को कार की अगली सीट के नीचे रखा था। कार से मिठाई निकालते में मदद करने के बहाने संदिग्ध ने बैग निकाल लिया।