कुरुक्षेत्र: गाड़ी से मिठाई निकालने में मदद के बहाने दो लाख से भरा शगुन का बैग चुराया, CCTV में कैद हुई वारदात

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शहर के निजी मैरिज पैलेस में सोमवार देर रात शादी की रिसेप्शन पार्टी के दौरान चोरों ने शगुन से भरा बैग चोरी कर लिया। बैग गाड़ी की सीट के नीचे रखा था और उसमें दो लाख रुपये थे। चोर बैग लेकर पैलेस से बाहर जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

सेक्टर सात निवासी हरदीप सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्होंने दो बेटों की शादी के बाद निजी पैलेस में रिसेप्शन पार्टी रखी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शादी समारोह में पहुंचे थे।

उनके जाने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि परिवार ने शगुन से भरे बैग को कार की अगली सीट के नीचे रखा था। कार से मिठाई निकालते में मदद करने के बहाने संदिग्ध ने बैग निकाल लिया।