कुरुक्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आए युवक की उपचार के दौरान मौत, शव की नहीं हो सकी शिनाख्त

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस की चपेट में आए युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। राजकीय रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया है।

राजकीय रेलवे पुलिस के उप निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था।

राजकीय रेलवे पुलिस ने उसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवक की आयु करीब 30 वर्ष, रंग सांवला, कद करीब पांच फीट आठ इंच है। उसने काली जैकेट, नीली जर्सी, चैकदार कमीज, पीली मटियाली पैंट व काले जूते पहने हुए है।