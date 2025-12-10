कुरुक्षेत्र: रिटायर्ड सैनिक से 78.85 लाख के साइबर फ्रॉड का मामला, पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करीब 78 लाख 85 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान जिला सोनीपत के मुरथल निवासी रोहित कुमार व सोनीपत के गांव बड़ौली निवासी प्रवीन कुमार के रूप में हुई है। उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

झूठी मनी लांड्रिंग की दी जानकारी सेक्टर-2 निवासी सेवानिवृत्त सैनिक बाल कृष्ण ने पुलिस को शिकायत दी कि 24 अगस्त को उसके पास एक युवती ने बैंक कर्मचारी बनकर फोन किया और उसके क्रेडिट कार्ड पर एक लाख रुपये का फर्जी बकाया बताया। बाद में अलग-अलग नंबरों से काल कर उसे झांसा दिया गया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये की मनी लांड्रिंग हो रही है।

डर के कारण बाल कृष्ण उनके निर्देशों पर चलता रहा। ठगों ने उसे किसी को ना बताने को कहा और 30 लाख रुपये की मांग की। उसने 28 अगस्त को 29 लाख 85 हजार और एक सितंबर को 49 लाख रुपये उनके बताए खातों में जमा कर दिए।