    कुरुक्षेत्र: रिटायर्ड सैनिक से 78.85 लाख के साइबर फ्रॉड का मामला, पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:43 PM (IST)
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:43 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र में, पुलिस ने एक रिटायर्ड सैनिक से 78.85 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला साइबर अपराध ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करीब 78 लाख 85 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान जिला सोनीपत के मुरथल निवासी रोहित कुमार व सोनीपत के गांव बड़ौली निवासी प्रवीन कुमार के रूप में हुई है। उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

    झूठी मनी लांड्रिंग की दी जानकारी

    सेक्टर-2 निवासी सेवानिवृत्त सैनिक बाल कृष्ण ने पुलिस को शिकायत दी कि 24 अगस्त को उसके पास एक युवती ने बैंक कर्मचारी बनकर फोन किया और उसके क्रेडिट कार्ड पर एक लाख रुपये का फर्जी बकाया बताया। बाद में अलग-अलग नंबरों से काल कर उसे झांसा दिया गया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये की मनी लांड्रिंग हो रही है।

    डर के कारण बाल कृष्ण उनके निर्देशों पर चलता रहा। ठगों ने उसे किसी को ना बताने को कहा और 30 लाख रुपये की मांग की। उसने 28 अगस्त को 29 लाख 85 हजार और एक सितंबर को 49 लाख रुपये उनके बताए खातों में जमा कर दिए।

    शक होने पर की पुलिस में शिकायत

    बाद में उसे ठगी का अहसास हुआ और साइबर थाना कुरुक्षेत्र में शिकायत दी। पुलिस ने 14 सितंबर को उत्तराखंड के देहरादून निवासी अनिकांत भट को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में मोबाइल, सिम और उपकरण बरामद किए। इसके बाद की कार्रवाई में आरोपितों विक्रम, नीरज और अंकित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने इसके बाद दो और आरोपितों को पकड़ा।