कुरुक्षेत्र में नाबालिग ने सिर में कुल्हाड़ी मार की मां की हत्या, क्या थी वजह?

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। लाडवा के गांव डूढा में मंगलवार देर रात एक नाबालिग द्वारा अपनी मां की सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई।मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय मुकेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला करीब दो वर्ष से अपने पति से अलग रहती थी।

नाबालिग आरोपित इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार, आरोपित नाबालिग ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और एफएसएल टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। हालांकि,अब तक घटना के पीछे की वजह पता नहीं लग सकी है।