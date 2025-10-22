कुरुक्षेत्र में नाबालिग ने सिर में कुल्हाड़ी मार की मां की हत्या, क्या थी वजह?

Language
    कुरुक्षेत्र में एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मां ने उसे किसी बात के लिए डांटा था, जिससे वह गुस्से में आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। लाडवा के गांव डूढा में मंगलवार देर रात एक नाबालिग द्वारा अपनी मां की सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई।मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय मुकेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला करीब दो वर्ष से अपने पति से अलग रहती थी।

    नाबालिग आरोपित इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    जानकारी के अनुसार, आरोपित नाबालिग ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और एफएसएल टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। हालांकि,अब तक घटना के पीछे की वजह पता नहीं लग सकी है।

    थाना लाडवा के कार्यकारी प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि महिला अपने पति से अलग रहती थी। नाबालिग बेटे पर उसही हत्या का आरोप है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और आरोपित की तलाश जारी है।