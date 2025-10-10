गीता जयंती महोत्सव में सुनाई देंगे रामभद्राचार्य के प्रवचन, पहली बार हरियाणा आएंगे संत

जीतेंद्र सिंह जीत, कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में इस बार धर्मक्षेत्र के लोगों और जयंती में आने वाले पर्यटकों को जगद्गुरु रामभद्राचार्य की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। वे पहली बार हरियाणा आ रहे हैं। केडीबी अधिकारियों ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य को कथा के लिए आमंत्रित किया है और 26 से 30 नवंबर तक ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में कथा का आयोजन किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उल्लेखनीय है कि केडीबी अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान कथा का आयोजन करवाता है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक अपने मुखारबिंद से कथा सुनाते हैं। पहले प्रदेश स्तरीय कथावाचकों द्वारा कथा करवाई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि गीता जयंती महोत्सव में राष्ट्रीय संत हिस्सा लेकर कथा सुनाएंगे। कथा पांच दिन चलेगी, जिसका आयोजन 26 से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। इस कथा में भारी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसके चलते केडीबी भी अपनी विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है।

कौन हैं जगद्गुरु रामभद्राचार्य जगद्गुरु रामभद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के वर्तमान चार जगद्गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर 1988 से प्रतिष्ठित हैं। जगद्गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं।