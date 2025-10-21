कुरुक्षेत्र में इंग्लैंड भेजने के नाम पर ठगी, आरोपी ने महिला को लगाया 11 लाख का चूना

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। इंग्लैंड का वीजा दिलवाने के नाम पर एक वीजा एजेंट ने महिला से 11 लाख रुपये की ठगी कर ली। फर्जी दस्तावेजों के जरिये उसका वीजा आवेदन न केवल रिजेक्ट करवा दिया, बल्कि महिला पर यूके एम्बेसी की ओर से 10 साल का प्रतिबंध भी लगवा दिया गया।

गांव अजरानी निवासी पीड़ित कोमल सैनी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी शादी जनवरी 2021 में विशाल सैनी से हुई थी। उसका पति इंग्लैंड में रहता है और वह उसके पास जाना चाहती थी। इसी सिलसिले में विशाल ने यूके स्टडी वीजा के लिए मोहित नामक एजेंट से संपर्क किया। मोहित ने भरोसा दिलाया था कि वह वीजा जल्दी लगवा देगा और सारा खर्च बाद में लेगा।

इसके बाद विशाल ने वाट्सएप के जरिए मोहित को सभी जरूरी दस्तावेज भेजे। मोहित ने किस्तों में कोमल और उसके पति से करीब आठ लाख रुपये बैंक ट्रांसफर करवाए और तीन लाख रुपये से ज्यादा नकद भी लिए। कोमल के मुताबिक, एजेंट मोहित के कहने पर उसने एक नया बैंक खाता खुलवाया और अपने नाम से एक सिम कार्ड भी खरीदा, लेकिन खाता किट और सिम एजेंट ने अपने पास रख लिए।

बाद में जब वीजा रिजेक्ट हो गया तो कोमल ने मोहित से रिजेक्शनलेटर मांगा, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। जब कोमल ने यूके एम्बेसी से डिटेल्स निकलवाई तो उसे पता चला कि एजेंट मोहित ने उसके बैंक खाते में फर्जी लोन दस्तावेज लगाए थे, जिसकी वजह से कोमल पर 10 साल का वीजा प्रतिबंध लग गया।