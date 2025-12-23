Language
    कुरुक्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, निर्माणाधीन होटल में 5 मजदूरों की मौत; अंगीठी से दम घुटने का शक

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र में एक निर्माणाधीन होटल के कमरे में पांच लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। ये सभी सोमवार शाम को सहारनपुर से पेंटिंग के लिए आए थे। कमरे में अंगीठ ...और पढ़ें

    Hero Image

    कुरुक्षेत्र में एक निर्माणाधीन होटल के कमरे में पांच लोगों की संदिग्ध मौत हो गई (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र।  कुरुक्षेत्र में होटल के एक निर्माणधीन कमरे में पांच लोग मृत मिले हैं। बताया जा रहा है सोमवार शाम को सहारनपुर से ठेकेदार नूर के साथ चार लोग पेंट करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे।

    शाम को 4:00 बजे के बाद पहुंचे मजदूर रात को खाना खाकर एक कमरे में सो गए थे। बंद कमरे का दरवाजा जब सुबह देर तक नहीं खुला तो होटल में काम करने वाले कर्मचारियों ने उन्हें जगाने का प्रयास किया।

    उनके न उठने पर इसकी सूचना पुलिस और मैनेजर को दी गई कमरे के अंदर अंगीठी जली हुई थी प्राथमिक तौर पर इसी अंगीठी के धुएं में दम घुटने का अनुमान लगाया जा रहा है।