कुरुक्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, निर्माणाधीन होटल में 5 मजदूरों की मौत; अंगीठी से दम घुटने का शक
कुरुक्षेत्र में एक निर्माणाधीन होटल के कमरे में पांच लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। ये सभी सोमवार शाम को सहारनपुर से पेंटिंग के लिए आए थे। कमरे में अंगीठ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में होटल के एक निर्माणधीन कमरे में पांच लोग मृत मिले हैं। बताया जा रहा है सोमवार शाम को सहारनपुर से ठेकेदार नूर के साथ चार लोग पेंट करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे।
शाम को 4:00 बजे के बाद पहुंचे मजदूर रात को खाना खाकर एक कमरे में सो गए थे। बंद कमरे का दरवाजा जब सुबह देर तक नहीं खुला तो होटल में काम करने वाले कर्मचारियों ने उन्हें जगाने का प्रयास किया।
उनके न उठने पर इसकी सूचना पुलिस और मैनेजर को दी गई कमरे के अंदर अंगीठी जली हुई थी प्राथमिक तौर पर इसी अंगीठी के धुएं में दम घुटने का अनुमान लगाया जा रहा है।
