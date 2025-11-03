कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, रोड पर खड़े ट्रक से टकराई क्रूजर कार; तीन की मौत और कई घायल
कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। खानपुर कोलियां के पास पाल्म रिजॉर्ट से कैटरिंग का काम करके लौट रहे क्रूजर सवार लौहार माजरा के नजदीक एक ट्रक से टकरा गए। छह घायलों में से चार को करनाल रेफर किया गया है। मृतकों में जम्मू के राजौरी के रहने वाले संजीव कुमार, पवन और पवन कुमार शामिल हैं, जबकि कार चालक फरार है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिहोवा के खानपुर कोलियां के नजदीक स्थितपाल्म रिजॉर्ट में कैटरिंग का काम करके पटियाला दाना मंडी लौट रहे स्टाफ से भरी क्रूजर लौहार माजरा के नजदीक खड़े ट्रक में जा भिड़ी। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। छह को एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से चार की हालत गंभीर होने के चलते करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रैफर कर किया गया है।
जम्मू-कश्मीर के राजौरी निवासी 45 वर्षीय अंकुश ने बताया कि वह रविवार को सुबह पटियाला से कुरुक्षेत्र पाल्म रिजॉर्ट में कैटरिंग के लिए 12 लोग के साथ आए थे। सुबह साढ़े चार बजे शादी समारोह संपन्न होने के बाद कार से वापस पटियाला के दानामंडी स्थित कमरे पर लौट रहे थे। तभी लाहौर माजरा के नजदीक थोड़ा दूर चलते ही कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई।
इसके बाद सब अचेत हो गए। जब होश आया तो वे अस्पताल में थे। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कश्मीर के अनंतनाग निवासी 37 वर्षीय नरेश, 25 वर्षीय फैजल, 23 वर्षीय मैहरार, जम्मू-कश्मीर के राजौरी निवासी 25 वर्षीय विशाल व 19 वर्षीय सौरभ घायल हो गए।
हादसे के बाद से कार चालक फरार
हादसे में जम्मू के राजौरी स्थित सुंदरबनी के गांव सैयानिवासी संजीव कुमार, पवन और पवन कुमार की हादसे में मौत हो गई। अंकुश ने बताया कि कार का चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया।
