कुरुक्षेत्र में नशीला पदार्थ रखने के आरोप में युवक गिरफ्तार, 42 ग्राम हेरोइन बरामद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। जिला पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गांव मंडोखरा निवासी करणदीप सिंह को काबू करके उसके कब्जे से 42 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 24 नवंबर को अपराध अन्वेषण शाखा-1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार के मार्ग निर्देशन में टीम शाहाबाद एरिया में गश्त पर थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि करणदीप सिंह हेरोइन बेचने का काम करता है, जो आज भी कार में भारी मात्रा में हेरोइन को लेकर शाहाबाद आएगा। सूचना पर पुलिस टीम ने शाहाबाद नजदीक निरंकारी भवन के निगरानी रखनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुलिस टीम को मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी।