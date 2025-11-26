कुरुक्षेत्र में नशीला पदार्थ रखने के आरोप में युवक गिरफ्तार, 42 ग्राम हेरोइन बरामद
कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए करणदीप सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 42 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि करणदीप हेरोइन बेचने के लिए शाहाबाद आने वाला है। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। जिला पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गांव मंडोखरा निवासी करणदीप सिंह को काबू करके उसके कब्जे से 42 ग्राम हेरोइन बरामद की है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 24 नवंबर को अपराध अन्वेषण शाखा-1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार के मार्ग निर्देशन में टीम शाहाबाद एरिया में गश्त पर थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि करणदीप सिंह हेरोइन बेचने का काम करता है, जो आज भी कार में भारी मात्रा में हेरोइन को लेकर शाहाबाद आएगा। सूचना पर पुलिस टीम ने शाहाबाद नजदीक निरंकारी भवन के निगरानी रखनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुलिस टीम को मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी।
मौका पर राजपत्रित अधिकारी को बुलाया गया। पुलिस टीम द्वारा शक के आधार पर कार सवार लड़के को काबू करके उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम करणदीप सिंह बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 42 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। आरोपित के खिलाफ थाना शाहबाद में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया गया।
