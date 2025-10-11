हरियाणा में करवा चौथ के दिन विवाहिता ने की आत्महत्या, 10 साल पहले हुई थी शादी; दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद में शुक्रवार सुबह करवा चौथ के दिन एक विवाहिता ने साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान शाहाबाद के माजरी मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय अंजू के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि अंजू की शादी करीब दस वर्ष पहले सचिन कुमार से हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। अंजू की सौतेली मां रानी के अनुसार सुबह करीब साढ़े चार बजे अंजू का पति सचिन उनके घर आया और बताया कि अंजू की हालत खराब है।