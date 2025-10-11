Language
    हरियाणा में करवा चौथ के दिन विवाहिता ने की आत्महत्या, 10 साल पहले हुई थी शादी; दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:24 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में करवा चौथ के दिन एक विवाहिता, अंजू ने साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंजू की शादी दस साल पहले हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। परिवार के अनुसार, वह कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है।

    करवा चौथ पर विवाहिता की आत्महत्या: दो बच्चों पर छाया संकट

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद में शुक्रवार सुबह करवा चौथ के दिन एक विवाहिता ने साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान शाहाबाद के माजरी मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय अंजू के रूप में हुई है।

    बताया जा रहा है कि अंजू की शादी करीब दस वर्ष पहले सचिन कुमार से हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। अंजू की सौतेली मां रानी के अनुसार सुबह करीब साढ़े चार बजे अंजू का पति सचिन उनके घर आया और बताया कि अंजू की हालत खराब है।

    बाद में उसने बताया कि अंजू ने घर का दरवाजा बंद कर साड़ी से फंदा लगा लिया। जब स्वजन मौके पर पहुंचे तो अंजू फंदे से लटकी मिली। स्वजनों का कहना है कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी।

    थाना शाहाबाद प्रभारी सुनील वत्स ने बताया कि फिलहाल इत्तफाकिया रिपोर्ट दर्ज करके पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध मिलता है तो उसके अनुसार जांच की जाएगी।