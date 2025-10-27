हरियाणा में शादी के घर में एक्सीडेंट में चाचा-चाची की मौत, पूरे गांव में शोक की लहर
पिहोवा के मलिकपुर गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। चाचा-चाची की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतक दंपती भतीजे-भतीजी की शादी की तैयारियों के लिए जा रहे थे। परिवार ने सादगी से शादी की रस्में पूरी करने का फैसला किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मेवा सिंह राणा, पिहोवा। त्योहारों की चमक अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि मलिकपुर गांव का एक घर अंधेरे में डूब गया। जहां कल तक घर में दो-दो शादियों के नाम के गीत गाए जा रहे थे और खुशियां मनाई जा रही थीं, उस घर में चाचा-चाची की मौत से मातम पसर गया है।
गांव के रहने वाले 40 वर्षीय प्यारा गिर और उनकी 37 वर्षीय पत्नी कृष्णा देवी की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यह दंपती अपने भतीजे-भतीजी की शादी की तैयारियों के लिए भाई के घर जा रहा था। शादी के कपड़े और रस्मों का सामान लेकर निकले थे, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया।
प्यारा गिर मशरूम उत्पादन के ठेकेदार थे और उनकी पत्नी कृष्णा देवी गृहिणी थीं। दोनों अपने दो बेटों 15 साल के रमन और 13 साल के दमन को पीछे छोड़ गए हैं। भतीजी सोनाक्षी की बारात 27 अक्टूबर को आनी है और भतीजे मनीष की बारात 28 अक्टूबर को निकलनी है।
थाना इस्माईलाबाद प्रभारी गुरनाम सिंह ने बताया कि मौके पर ही उन दोनों की सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने आइपीसी की धारा 304ए के तहत मामला दर्ज किया है और चालक की तलाश जारी है। रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर दोनों शव स्वजन को सौंप दिए गए। शाम के समय गांव में ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
बड़े भाई के घर दो शादियां तय थीं
परिवार के आंसुओं का सैलाब देख दिल दहल जाता है। प्यारा गिर के बड़े भाई के घर दो शादियां तय थीं। मृतक के चचेरे भाई रवि ने बताया कि प्यारा गिर परिवार का मुखिया था। मशरूम के काम से ही उसका घर चलता था। वह बच्चों की पढ़ाई का सपना देखता था। उसने बताया कि उसकी भाभी कृष्णा सबकी फिक्र किया करती थीं। इस दर्दनाक हादसे से गांव में सन्नाटा पसर गया है।
सादगी के साथ संपन्न होगी शादी
अभी चाचा-चाची की चिता ठंडी भी नहीं हुई और भतीजा-भतीजी को नम आंखों के साथ शादी करनी पड़ेगी। घर में शादी की खुशियों का माहौल तब अचानक से मातम में तब्दील हुआ जब रिश्तेदारों को पता चला कि चाचा-चाची की सड़क दुर्घटना में जान चली गई है। परिवार ने मुहूर्त तय होने के कारण शादी को स्थगित न करते हुए सादगी के साथ शादी की रस्में संपन्न करने का फैसला लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।