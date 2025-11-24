गजब! हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज को ही नहीं मिली गाड़ी, मजबूरी में लिफ्ट लेकर तय करना पड़ा सफर

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में सोमवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में अंबाला से उनके साथ पहुंचे परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ अजीब वाकया हुआ। स्थिति ऐसी हुई कि विज को ही कोई 'परिवहन' नहीं मिल पाया। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुआ तो परिवहन मंत्री अनिल विज पीछे रह गए। जब वे बाहर आए तो राजनाथ सिंह की गाड़ी उनके सामने से गुजरी और वे हाथ देते रह गए।

पीछे जाने वाली गाड़ियों में से भी काफिले की कोई गाड़ी नहीं रुकी। आखिर में सांसद नवीन जिंदल की टीम ने कार रोकी और उन्हें बैठाया। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब अंबाला से हेलीकॉप्टर में कुरुक्षेत्र आए तो अनिल विज भी उनके साथ ही हेलीकॉप्टर में आए थे।

ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री का काफिला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए चला तो अनिल विज अपनी कार ढूंढने लगे, लेकिन उनकी कार यहां तक पहुंची ही नहीं थी। ऐसे में उन्होंने काफिले को हाथ दिया, ताकि कोई कार रुक जाए, लेकिन रक्षा मंत्री की सुरक्षा में तैनात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के अधिकारी ने सुरक्षा प्रोटोकाल के चलते उन्हें पीछे आने वाली कार में बैठने का इशारा किया।