लकड़ी की कला से हरियाणवी पंडाल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, गुड्डा-गुड्डी बने आकर्षण का केंद्र

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में लगाए हरियाणवी पंडाल में लकड़ी की कला से तैयार गुड्डा-गुड्डी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। पंडाल में विभिन्न स्टालों पर लकड़ी कला और स्वदेशी उत्पाद सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। खास तौर पर हरियाणा के परंपरागत काम धंधे व घर की शोभा बढ़ाने वाले गुड्डा-गुड्डी का स्टॉल सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

हरियाणा पवेलियन में लगाए गए स्टाल हरियाणवी शिल्प और उभरते हरियाणा की झलक प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके साथ ही ललित कला विभाग, गृह विज्ञान विभाग, इंस्टिट्यूट आफ इंटिग्रेटिड एंड आनर्स स्टडीज, धरोहर संग्रहालय, स्टार्टअप स्टाल, स्वदेशी उत्पाद और यज्ञशाला का स्टाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

पर्यटकों को हरियाणा की समृद्ध संस्कृति व रीति-रिवाज से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। हरियाणा पंडाल का आयोजन विश्व भर से आने वाले पर्यटकों को हरियाणा की सभ्यता, रीति-रिवाज, परंपरा, बोल-बानी, त्यौहार, रहन-सहन, काम धंधों और विकास यात्रा से रूबरू करवाने के लिए किया गया है, ताकि एक ही जगह पर उन्हें संपूर्ण हरियाणा के दर्शन हो जाए।