दीवाली पर मां का गिफ्ट लेना सहन न कर सका बेटा, कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार
कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि बेटा अपनी मां के चरित्र पर शक करता था और उसे दीपावली पर एक गिफ्ट मिला था, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
संवाद सहयोगी, कुरुक्षेत्र। थाना लाडवा पुलिस ने क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात अपनी मां की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपित नाबालिग बेटे को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी को भी मृतका के घर से बरामद कर लिया है। आरोपित नाबालिग को अदालत में पेश कर अंबाला के बाल सुधार गृह भेज दिया है।
थाना लाडवा के कार्यवाहक प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि मंगलवार रात एक नाबालिग बेटे ने अपनी करीब 45 वर्षीय मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया था।
महिला के पड़ोसी के बयान पर पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की। वीरवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित गांव में ही मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को अभिरक्षा में लिया।
दीवाली पर महिला को किसी ने दिया था गिफ्ट, इसी से था खफा महिला का कुछ समय पहले पति से तलाक हो गया था और वह घर में अकेली रहती थी। हत्या के पीछे के सही कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटा अपनी मां के चरित्र पर शक करता था।
इस शक के कारण ही वह अपनी मां से नफरत करता था। मंगलवार रात नाबालिग बेटे को शक हुआ कि उसकी मां किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में थी और कोई व्यक्ति उसे दीपावली का गिफ्ट भी देने आया था।
इसी शक और नफरत के कारण उसने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को ही पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया था। बुधवार शाम ही महिला के पति व स्वजन की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार लाडवा के शमशान घाट में किया गया।
