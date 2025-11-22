Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana Accident: कुरुक्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:58 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के पास पिहोवा मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें दो युवकों, आलोक कुमार और गोलू की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों कुरुक्षेत्र में कोचिंग सेंटर जा रहे थे। आलोक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और विदेश जाने का सपना देख रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिहोवा-कुरुक्षेत्र मार्ग पर गांव मुकीमपुरा के पास अज्ञात वाहन के टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव मोहनपुर निवासी 21 वर्षीय आलोक कुमार और पिहोवा निवासी 20 वर्षीय गोलू के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि दोनों युवक कुरुक्षेत्र में कोचिंग सेंटर जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों युवक मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और मौके पर भी दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके दोनों शवों को कब्जे में लेकर एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जानकारी के अनुसार आलोक के पिता की पास के ही गांव कराह साहिब में मेडिकल शाप है। कुछ समय पहले किसी झगड़े में बीच-बचाव करते हुए के उन्हें काफी चोट आई थी, तब से वह बिस्तर पर है। पार्थ अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उसकी दो बहनें हैं। वह विदेश जाना चाहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।