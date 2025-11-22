Haryana Accident: कुरुक्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिहोवा-कुरुक्षेत्र मार्ग पर गांव मुकीमपुरा के पास अज्ञात वाहन के टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव मोहनपुर निवासी 21 वर्षीय आलोक कुमार और पिहोवा निवासी 20 वर्षीय गोलू के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि दोनों युवक कुरुक्षेत्र में कोचिंग सेंटर जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों युवक मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और मौके पर भी दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके दोनों शवों को कब्जे में लेकर एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।