Haryana News: संदीप के साथ ग्रेनेड लाने का चौथा आरोपी विशु गिरफ्तार, अदालत में पेश की बाद रिमांड पर

जासं, कुरुक्षेत्र। पिहोवा में हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान पटियाला पंजाब निवासी विशु के रूप में हुई है। विशु पर आरोप है कि वह हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़े गए आरोपित संदीप के साथ पठानकोट बार्डर से ग्रेनेड लेकर आया था।

फिलहाल पुलिस ने आरोपित विशु को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। सीआइए-2 ने विशु को पहले गिरफ्तार किए जा चुके गुरविंदर उर्फ गग्गू, संदीप और सुरेश कुमार की निशानदेही पर पटियाला से पकड़ा है। सीआइए के पीएसआइ प्रमोद, उप निरीक्षक प्रेम, रणधीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र, लखन सिंह को विशु की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

मुखबिरों से विशु के पुख्ता ठिकाने का पता लगाने के बाद टीम पटियाला पहुंची और 16 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सात अक्टूबर को सीआइए-2 को पंजाब नंबर की एक बाइक पर दो संदिग्ध युवकों के पिहोवा क्षेत्र में घूमने की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची और एनएच 152-डी पिहोवा रोड पर सुनसान जगह पर संदिग्ध बाइक पर दो युवक दिखाई दिए। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने दोनों को काबू कर लिया। उनके कब्जे से पांच रौंद भी बरामद हुए थे।