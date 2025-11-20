कुरुक्षेत्र: किश्तों पर सपने बेच ऑफिस बंद कर भागा! प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले को 5 साल की जेल और 72 हजार 500 का जुर्माना

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धोखाधड़ी के दोषी पंजाब के जिला अमृतसर के रणजीत नगर निवासी मलूक सिंह को पांच साल कैद व 72 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

जिला न्यायवादी मेनपाल राणा ने बताया कि 10 मई 2022 को पिहोवा निवासी अरुण तनेजा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पिहोवा मार्केट में दुकान है। कुछ समय पहले उसकी दुकान पर मलूक सिंह आया और उसको एक कंपनी के बारे में बताया, जोकि किश्तों पर पैसे लेकर फ्री होल्ड प्लाट व फ्लैट उपलब्ध करवाती है।

आरोपित ने बताया कि वह किश्तों के बदले में बांड देते हैं। वह आरोपित की बातों में आ गया और वर्ष 2016 से 2019 के बीच उसने आरोपित को करीब चार लाख रुपये किश्तों में दे दिए। मार्केट से उसके कई साथियों ने भी आरोपित द्वारा बताए तरीके से पैसे किश्तों में दिए और बदले में बांड प्राप्त किए।

कुछ समय बाद जब वह किश्त जमा करने उसके आफिस में गए तो आफिस बंद मिला और फोन भी आफ था। उसकी शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपित को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया।