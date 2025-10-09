Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुरुक्षेत्र में ग्रीस भेजने के नाम पर हेयर स्टूडियो मालिक को लगाया चूना, ठग लिए 8 लाख रुपये; केस दर्ज 

    By Dushyant Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र पुलिस ने ग्रीस भेजने के नाम पर 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले प्रवीन कुमार नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रोहित नामक एक हेयर स्टूडियो मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रवीन ने उसे ग्रीस भेजने के नाम पर 11 लाख रुपये मांगे थे, जिसमें से उसने 8 लाख रुपये दिए थे। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल, चेक बुक और क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रीस भेजने के नाम पर की धोखाधड़ी

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। थाना कृष्णा गेट पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपित मूल रूप से थानेसर के रविदास नगर निवासी और गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार के हाल निवासी प्रवीन कुमार को गिरफ्तार करके उससे मोबाइल, चेक बुक व क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 19 जनवरी को रोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका हेयर स्टूडियो है। आरोपित उसके पास कभी-कभी उसके हेयर स्टूडियो पर आता था। कुछ समय पहले आरोपित ने उसको बताया कि यूरोप के ग्रीस में सैलून पर काम करने के लिए लड़कों की जरूरत है। उसकी काफी अच्छी जान पहचान है और वह उसे ग्रीस भेज देगा। इसके लिए आरोपित ने शिकायतकर्ता से 11 लाख रुपये मांगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहित ने बताया कि उसने आरोपित के बैंक खाते में आठ लाख रुपये जमा करवाए और अपने कागजात दे दिए। काफी समय बीत जाने पर जब उसने आरोपित से विदेश भेजने के बारे में पूछा तो वह टाल-मटोल करने लगा और न ही उसने पैसे वापस किए। शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।