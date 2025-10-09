कुरुक्षेत्र में ग्रीस भेजने के नाम पर हेयर स्टूडियो मालिक को लगाया चूना, ठग लिए 8 लाख रुपये; केस दर्ज 

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। थाना कृष्णा गेट पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपित मूल रूप से थानेसर के रविदास नगर निवासी और गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार के हाल निवासी प्रवीन कुमार को गिरफ्तार करके उससे मोबाइल, चेक बुक व क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए।



पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 19 जनवरी को रोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका हेयर स्टूडियो है। आरोपित उसके पास कभी-कभी उसके हेयर स्टूडियो पर आता था। कुछ समय पहले आरोपित ने उसको बताया कि यूरोप के ग्रीस में सैलून पर काम करने के लिए लड़कों की जरूरत है। उसकी काफी अच्छी जान पहचान है और वह उसे ग्रीस भेज देगा। इसके लिए आरोपित ने शिकायतकर्ता से 11 लाख रुपये मांगे।