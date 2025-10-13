Language
    कुरुक्षेत्र में चार युवकों पर आठ नाबालिगों से छेड़छाड़ के आरोप, धार्मिक संस्था चलाते हैं आरोपी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:08 AM (IST)

    कुरुक्षेत्र में चार युवकों पर आठ नाबालिगों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ये चारों एक धार्मिक संस्था चलाते हैं। नाबालिग बच्चों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी।

    चार नाबालिग लडकियों से छेड़छाड़ (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, कुरुक्षेत्र। एक सिख धार्मिक संस्था से जुड़े चार युवकों पर आठ नाबालिगों से अश्लील हरकतें करने के आरोप हैं। पीड़ित बच्चों की उम्र सात से 17 वर्ष के बीच बताई गई है।

    पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चारों आरोपी फरार हैं। सिटी एसएचओ नरेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की तलाश जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अपने तरीके से आरोपितों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है।

    मामले का राजफाश तब हुआ जब गतका सीखने वाला 14 वर्षीय एक बच्चा अचानक कक्षा जाने से मना करने लगा। उसकी मां के पूछने पर बच्चे ने बताया युवक प्रशिक्षण के बहाने बच्चों को कमरे में ले जाकर अश्लील हरकतें करते हैं और इसे ट्रेनिंग का हिस्सा बताते हैं। यह भी बताया कि कभी-कभी कपड़े उतारकर उनसे अपनी मालिश भी करवाते थे।

    अभिभावकों ने स्वयं उठाया मामला

    घटना सामने आने के बाद पीड़ित बच्चों के परिवार के लोग एकत्र हुए और आरोपित युवकों से बात करने के लिए संस्था पहुंचे। आरोप है कि जब इनसे सवाल पूछे, तो उन्होंने न सिर्फ आरोपों को झूठा बताया।

    अभिभावकों के मुताबिक आरोपियों ने कहा कि यदि बात आगे बढ़ाई गई तो परिणाम गंभीर होंगे। इस बीच, पीड़ित परिवारों ने पंजाब के कुछ धार्मिक संतों और संगठनों को भी अवगत कराया। संतों ने बच्चों से बात कर सच्चाई जानने की कोशिश की, जिसके बाद मामला और पुख्ता हुआ।

    पुलिस में शिकायत और केस दर्ज बच्चों के बयानों के आधार पर पीड़ितों के स्वजन ने डीएसपी पिहोवा निर्मल सिंह को शिकायत दी। जांच के बाद पुलिस ने सिटी थाना पिहोवा में बाबा शेर सिंह, अर्जुन गोपी, माही सिंह, काका और कर्नल सिंह नामक पांच युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से चार मुख्य आरोपित हैं।

     