कुरुक्षेत्र: थानेसर के पूर्व विधायक साहब सिंह सैनी का निधन, 85 साल की आयु में ली आखिरी सांस

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। थानेसर के पूर्व विधायक साहब सिंह सैनी का शुक्रवार को निधन हो गया, जिससे परिवार व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। 85 वर्षीय साहब सिंह पिछले कुछ समय से बीमार थे।

उनका पंचकूला के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को सेक्टर पांच शिवपुरी श्मशान घाट में किया जाएगा।

सैनी समाज के प्रधान एवं केडीबी सदस्य गुरनाम सिंह सैनी ने बताया कि साहब सिंह सैनी वर्ष 1982 से 1987 तक थानेसर से विधायक रहे। उस समय वे लोकदल पार्टी में थे।

इसके बाद उन्होंने वर्ष 1987 व इसके बाद भी एक और चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए थे। साहब सिंह का एक बेटा है तो दो बेटियां भी हैं। उनका बेटा विनोद व पौत्र तुषार अधिवक्ता हैं।