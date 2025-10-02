Kurukshetra Murder: प्रिंस हत्याकांड में दो नाबालिग सहित पांच आरोपित गिरफ्तार; मर्डर करने से पहले की गई थी रेकी
कुरुक्षेत्र पुलिस ने प्रिंस हत्याकांड में दो नाबालिगों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला कि मनीष और पारस के बीच पुरानी रंजिश थी जिसके चलते मनीष ने अपने साथियों के साथ पारस और उसके भाई प्रिंस पर हमला कर दिया था। मनीष ने पारस पर हमले के लिए पहले रेकी भी की थी।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा-एक ने प्रिंस हत्या मामले में दो नाबालिग सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपितों कुरुक्षेत्र के गांधी नगर निवासी मनीष कुमार व राजन कुमार, कुरुक्षेत्र की सरस्वती कालोनी निवासी अनवर और दो नाबालिगों को गिरफ्तार करके उनसे वारदात में प्रयोग दो मोटरसाइकिल, चाकू व लोहे की रॉड बरामद की गई।
अपराध अन्वेषण शाखा-एक प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 27 सितंबर की रात को सिरसला रोड पर स्काइट कालेज के पास प्रिंस की कुछ आरोपितों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने प्रिंस के भाई पारस के बयान पर मामला दर्ज करके जांच की। अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपितों मनीष कुमार, राजन कुमार, अनवर और दो नाबालिगों को काबू किया। पुलिस ने आरोपितों से वारदात में प्रयोग दो मोटरसाइकिल, चाकू व लोहे की रॉड बरामद की।
निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित मनीष और पारस की आपस में रंजिश थी। एक शोरूम में काम करने वाली लड़की के साथ पहले मनीष की दोस्ती थी और बाद में उसी लड़की के साथ पारस की दोस्ती हो गई। इसी बात को लेकर उनकी आपस में अनबन हो गई थी। करीब एक माह पहले भी सेक्टर-17 मार्केट में मनीष और पारस की आपस में कहासुनी हुई थी। मनीष इसके बाद पारस से रंजिश रखने लगा था। इसी रंजिश के कारण 27 सितंबर को उसने अपने साथियों के साथ पारस और उसके भाई प्रिंस पर हमला कर दिया।
निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मनीष रंजिश के चलते पारस के साथ मारपीट करने का मौका तलाश रहा था। वह पारस के घर और ड्यूटी पर जाने के समय उसकी रेकी करता था। मनीष ने रेकी करने के बाद ही अपने दोस्तों के साथ 27 सितंबर को पारस के साथ मारपीट करने की प्लानिंग की थी।
