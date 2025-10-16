कुरुक्षेत्र में भ्रूण लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश, दो महिलाओं सहित चार आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। जिला स्वास्थ्य विभाग ने गर्भ में भ्रूण लिंग जांच के मामले में शाहाबाद के अरूप नगर में एक घर से दो महिलाओं सहित चार आरोपितों को पकड़ा है। इनमें से एक मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन थियेटर इंचार्ज के पद पर कार्यरत है, जबकि आरोपित दलाल महिला शाहाबाद के ही एक निजी अस्पताल में कार्य कर रही थी। पोर्टेबल मशीन के साथ एक बार फिर अंबाला छोटा बाजार के कृष्ण गोपाल उर्फ सोनू बजाज को पकड़ा है। वहीं मकान मालकिन को भी इस मामले में आरोपित बनाया गया है। बुधवार देर शाम को छापामारी के बाद वीरवार अलसुबह तक चार बजे तक कार्रवाई चलती रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रमेश सभ्रवाल ने बताया कि जिला सिविल सर्जन को गुप्त सूचना मिली थी कि कोई महिला बाहर से बुलाकर जिले में गर्भ में भ्रूण लिंग जांच करवाने का काम कर रही है। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शाहाबाद के अरूपनगर निवासी अमरजीत कौर के संपर्क में डिकोये को लाया। आरोपित महिला ने 40 हजार रुपये में गर्भ में भ्रूण लिंग जांच करवाने का सौदा तय किया। इसमें से आधी राशि आठ अक्टूबर को आनलाइन माध्यम से अमरजीत कौर के खाते में ट्रांसफर कर दी गई।

अमरजीत कौर ने गर्भ में लिंग जांच के लिए डिकोये को 14 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे शाहाबाद बस अड्डा पर बुलाया। जिला सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह ने डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रमेश सभ्रवाल की अध्यक्षता में डा. गौरव बंसल, पीएनडीटी सहायक राजीव कुमार, एमपीएचडब्ल्यू मनोज कुमार की टीम गठित की। डिकोये 20 हजार रुपये नकद लेकर बस अड्डा पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आसपास मुस्तैद हो गई, मगर कुछ देर इंतजार करने के बाद बताया कि अल्ट्रासाउंड अगले दिन होगा। दूसरे दिन 15 अक्टूबर को डिकोये तीन बजे शाहाबाद के लिए रवाना हो गई।

इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी थी। डिकोये आरोपित अमरजीत कौर द्वारा बताए गए अरूपनगर के स्थान पर पहुंच गई। डिकोये यहां आरोपित अमरजीत कौर से मिली जो उसे एक घर में ले गई, लगभग एक घंटा इंतजार करने के बाद दो व्यक्ति उस घर में दाखिल हुए और उसके लगभग आधे घंटे बाद डिकोये घर से बाहर आ गई। डिकोये ने बाहर आते ही टीम को इशारा कर दिया। इशारा पाते ही गठित टीम घर के अंदर दाखिल हो गई और यहां मौजूद आरोपित महिला अमरजीत कौर, अंबाला के छोटा बाजार स्थित कृष्ण गोपाल उर्फ सोनू बजाज, मद्दीपुर निवासी संदीप और अरूपनगर निवासी रेखा रानी को पकड़ लिया।