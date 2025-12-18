कुरुक्षेत्र में वीजा एजेंट के घर पर ईडी का छापा, डंकी रूट से विदेश भेजने का शक

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिहोवा के मॉडल टाउन क्षेत्र में एक वीजा एजेंट के घर और ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रेड की है। बुधवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे ईडी की टीम प्राइवेट गाड़ियों में मौके पर पहुंची और घर को अंदर से बंद कर गहन जांच शुरू कर दी।

कार्रवाई के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि घर के बाहर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। उधर, वीजा एजेंट बलवान के आवास पर छापामारी। यह भी युवाओं को विदेश भेजता है।