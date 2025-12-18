Language
    कुरुक्षेत्र में वीजा एजेंट के घर पर ईडी का छापा, डंकी रूट से विदेश भेजने का शक

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के पिहोवा में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक वीजा एजेंट के घर और ऑफिस पर छापा मारा। बुधवार सुबह ईडी की टीम ने घर को अंदर से बंद कर जांच शुर ...और पढ़ें

    कुरुक्षेत्र के पिहोवा और पानीपत के मतलौडा में ईडी की छापामारी।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिहोवा के मॉडल टाउन क्षेत्र में एक वीजा एजेंट के घर और ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रेड की है। बुधवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे ईडी की टीम प्राइवेट गाड़ियों में मौके पर पहुंची और घर को अंदर से बंद कर गहन जांच शुरू कर दी।

    कार्रवाई के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि घर के बाहर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। उधर, वीजा एजेंट बलवान के आवास पर छापामारी। यह भी युवाओं को विदेश भेजता है।

    हालांकि, ईडी टीम ने स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई की सूचना दी है, लेकिन रेड में किसी अन्य एजेंसी या अधिकारी को शामिल नहीं किया गया। अब तक टीम ने मामले से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सांझा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार संबंधित वीजा एजेंट का नेटवर्क हरियाणा के साथ-साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है।